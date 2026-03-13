Gegen die Stimmen von Bündnis 90/Die Grünen hat es der Bobenheim-Roxheimer Gemeinderat abgelehnt, die Benutzungsordnung für den Kurpfalztreff zu ändern. Die Grünen hatten dies beantragt, um sicherzustellen, dass in dem Gemeindesaal im Pfalzring keine Veranstaltungen stattfinden, die gegen die freiheitlich-demokratische Grundordnung verstoßen. Gemeint sind laut Antrag Veranstaltungen mit verfassungsfeindlichen oder politisch extremistischen, rassistischen, antisemitischen, radikalislamistischen, sexistischen, gewaltverherrlichenden oder menschenfeindlichen Inhalten.

Bürgermeister Michael Müller (SPD) hatte sich im Vorfeld der Ratssitzung am Mittwoch beim Gemeinde- und Städtebund sowie der Kommunalaufsicht beim Rhein-Pfalz-Kreis Rat eingeholt. Beide Stellen halten den Ausschluss von bestimmten Parteien, Wählergruppen oder Organisationen von der Möglichkeit, den Kurpfalztreff zu mieten, für rechtlich nicht haltbar. Dem hat sich die Ratsmehrheit angeschlossen.