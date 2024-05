Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

„Mehr Wir, weniger Ich“: Dafür wollen sich die Grünen in den kommenden fünf Jahren im Stadtrat einsetzen. Ihre sieben Sitze will die Fraktion bei der Wahl am 9. Juni verteidigen mit einem Programm, das unter der Überschrift „Gemeinsam für Frankenthal“ steht.

Druckfrisch und gerade mit dem Fahrrad abgeholt ist das Wahlprogramm, das die Grünen am Mittwochabend im Kletterzentrum Pfalz-Rock vor rund 20 Besuchern vorstellen. Die sechs