Apfelbaum zu verschenken: Mit dieser Aktion scheint die Stadtratsfraktion der Grünen ins Schwarze getroffen zu haben. 37 Gartenbesitzer aus Frankenthal und der Region bewarben sich für eines der Exemplare einer alten Sorte. Die Fraktion habe entschieden, dass sie alle einen Baum bekommen, sagt Stadträtin Ute Hatzfeld-Baumann. Ursprünglich sei man von 20 Exemplaren ausgegangen, die verlost werden sollten. Finanziert werden die rund 1500 Euro teuren Pflanzen durch die Aktion „Geld zurück an die BürgerInnen“, bei der Stadtratsmitglieder der Partei einen Teil ihrer Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgelder spenden. Verteilt wurden die Apfelbäume, die bis zu 1,80 Meter hoch waren und bereits erste Knospen hatten, unter anderem am Samstag auf dem Rathausplatz. Dabei habe man sogar noch zwei Exemplare an spontane Interessenten vergeben können, sagt Hatzfeld-Baumann. Alle Beschenkten hätten sich sehr gefreut. Ein neuer Baumbesitzer habe sogar versprochen, mal einen Apfelkuchen für die Lokalpolitiker zu backen.