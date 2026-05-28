Bei sommerlichen Temperaturen zieht es viele Menschen ins Grüne oder ans Wasser. Wer dann auch grillen möchte, findet dafür im Raum Frankenthal jedoch kaum Möglichkeiten.

Öffentliche Grillflächen sind inzwischen kaum noch vorhanden, vielerorts gibt es sie gar nicht mehr. Für Grillfans aus Frankenthal und dem Umland dürfte etwa der Silbersee in Bobenheim-Roxheim ein naheliegendes Ziel sein. Doch dort ist die Lage eindeutig: „Insbesondere am Silbersee ist das Grillen verboten und stellt eine Ordnungswidrigkeit dar“, teilt die Gemeinde auf Anfrage der RHEINPFALZ mit.

Hintergrund sind demnach die örtlichen Gegebenheiten. Die Gemeindeverwaltung verweist auf „weitreichende Landschaftsschutzgebiete“, weshalb es keine öffentlichen Grillflächen gebe. Wer dort dennoch im Freien grillen wolle, habe nur eine Option: „Es besteht lediglich die Möglichkeit, die Grillhütte am Gondelfestplatz anzumieten“, heißt es weiter. Neue öffentliche Grillmöglichkeiten seien derzeit in der Altrheingemeinde nicht geplant.

„Grundsätzlich nicht vorgesehen“

Auch in Frankenthal sieht die Situation ähnlich aus. „Im Stadtgebiet gibt es derzeit keine ausgewiesenen öffentlichen Grillplätze oder Grillhütten“, berichtet die Stadtverwaltung auf Nachfrage. Öffentliches Grillen sei deshalb „grundsätzlich nicht vorgesehen“. Grundlage dafür seien die Regelungen der Gefahrenabwehrverordnung. Demnach sei das Entzünden von Feuer außerhalb zugelassener Feuerstellen untersagt. Die Stadt verweist insbesondere auf Sicherheits- und Brandschutzaspekte sowie auf den Schutz öffentlicher Flächen.

Dass sich viele Bürger nach freien Grillmöglichkeiten sehnen könnten, spiegele sich zumindest bislang nicht in den Erfahrungen der Verwaltung wider, führt eine Sprecherin der Stadt aus. Nach Angaben der Verwaltung bestehen die geltenden Regelungen schon seit mehreren Jahren unverändert. Gleichzeitig habe es „bislang keine nennenswerten Probleme oder Beschwerden im Zusammenhang mit sogenanntem Wildgrillen gegeben“.

Die Stadt zeigt sich aber offen für den Dialog: „Sollten sich künftig neue Bedarfe oder Wünsche aus der Bürgerschaft ergeben, wird die Stadt entsprechende Möglichkeiten und Konzepte selbstverständlich offen prüfen“, berichtet die Verwaltungssprecherin. Hinweise und Anregungen zum Thema Grillen könnten etwa im Rahmen der Bürgerbeteiligung zum Stadtentwicklungsprozess Frankenthal 2035 eingebracht werden.

Auch in der Verbandsgemeinde Lambsheim-Heßheim finden Grillfreunde kaum Alternativen. Auf die Frage nach entsprechenden Möglichkeiten fällt die Antwort der dortigen Verwaltung knapp aus: „Wir haben keine öffentlich erlaubten Grillplätze.“ Dort bleibt ebenfalls nur die Möglichkeit, eine bestehende Einrichtung zu nutzen. So könne man lediglich die Grillhütte in Beindersheim in der Nähe des Schrakelbachs mieten, teilt die Verwaltung mit. Weitere Planungen für zusätzliche Angebote gebe es in der VG derzeit nicht.

Rechtliche Möglichkeiten deutlich eingeschränkt

Damit ergibt sich ein eher überraschendes Bild: Seen, Weiher und Grünanlagen werden im Sommer von vielen Menschen als Orte für Freizeit und Erholung wahrgenommen. Die Vorstellung, am Wasser den Grill anzuzünden, dürfte für nicht wenige selbstverständlich wirken. Tatsächlich aber sind die rechtlichen Möglichkeiten deutlich eingeschränkter, als mancher vermuten dürfte. Neben Fragen des Natur- und Brandschutzes beschäftigen bei dem Thema weitere Aspekte wie Lärmbelästigung, Müll und Schäden an Grünflächen die Kommunen.

Gut dran ist also, wer als Grillfreund ein eigenes Grundstück hat. Dort kann man legal ein Feuer entzünden. Schwieriger ist es für Menschen in Wohnungen ohne Außenbereich oder für junge Erwachsene, die öffentliche Orte als Treffpunkte nutzen. Ausgerechnet dort, wo Seen und Grünanlagen als gemeinsamer Freizeitort gedacht sind, bleiben die Möglichkeiten zum Grillen begrenzt. Der spontane Grillabend am Wasser ist damit in Frankenthal und im Umland für viele nur eine Erinnerung an frühere Zeiten, als das Grillen an den Seen noch erlaubt oder zumindest geduldet war.