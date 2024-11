Eine Grünabfallsammlung mit Containern des Eigen- und Wirtschaftsbetriebs Frankenthal (EWF) findet am Samstag, 9. November, 9 bis 13 Uhr, statt. Zudem stellt der EWF bis kurz vor Weihnachten Container wochenweise an verschiedenen Standorten im Stadtgebiet auf.

Bei der Aktion am Samstag können Grünabfälle wie Baumschnitt (bis 15 Zentimeter Durchmesser) bis zu einem Volumen von zwei Kubikmetern pro Anlieferer abgegeben werden. Das entspricht der Ladung eines einachsigen Anhängers. Die Container stehen im Carl-Bosch-Ring am Parkplatz zwischen Winkler- und Wildstraße, in der Fontanesistraße am Parkplatz Gaststätte Sonnenbad, in der Gottfried-Keller-Straße an der Lessingschule, in der Jean-Ganss-/Ecke Rudolf-Kausch-Straße, auf dem Konrad-Adenauer-Platz/Ecke Friedensring, im Nachtweideweg 17 a (EWF, Abteilung Grünunterhaltung), am Strandbad (Parkplatz 1) und auf den Kerweplätzen in Eppstein, Flomersheim, Mörsch und Studernheim.

Als erweiterten Service stellt der EWF bis kurz vor Weihnachten Grünabfall-Container wochenweise an verschiedenen Standorten auf. Bis zum 8. November und vom 9. bis 13. Dezember am Konrad-Adenauer-Platz/Friedensring/Ecke Rusdorfstraße und in der Flomersheimer-/Ecke Philipp-Rauch-Straße. Vom 11. bis 15. November und 16. bis 20. Dezember in der Herderstraße (Hausnummer 4) und Heßheimer Straße 43, neben Glascontainer, vom 18. bis 22. November auf den Kerweplätzen in Mörsch (Rutbertstraße) und Studernheim (Eichwiesenweg) und vom 25. bis 29. November auf den Plätzen in Flomersheim (Haardtstraße) und Eppstein (Ernst-Moritz-Arndt-Straße). In der Innenstadt wird vom 2. bis 6. Dezember gesammelt: Parkplatz am Zöllerring, Foltzring am Rheintor sowie an der Klinik am Metznerpark, Am Eiskeller, Westliche Ringstraße (Commerzbank) und am Durchgang zum Bahnhof.

Info

Termine und die Standorte sind unter www.frankenthal.de/ewf zu finden. Auskünfte: EWF, Telefon 06233 89 777.