Wer Grünabfall entsorgen will, hat dazu am Samstag, 19. März, 9 bis 13 Uhr, an elf Stationen die Möglichkeit. Grasschnitt, Hecken- und Baumschnitt (bis 15 Zentimeter Durchmesser) können bis zu einem Gesamtvolumen von zwei Kubikmeter pro Anlieferer an folgenden Plätzen kostenlos abgegeben werden: Carl-Bosch-Ring (Parkplatz zwischen Winklerstraße und Wildstraße); Fontanesistraße (Parkplatz Gaststätte Sonnenbad); Gottfried-Keller-Straße (gegenüber Lessingschule), Jean-Ganss-Straße/Ecke Rudolf-Kausch-Straße; Konrad-Adenauer-Platz (Ecke Friedensring); Nachtweideweg 17a (EWF, Abteilung Grünunterhalt); Strandbad (Parkplatz 1); Eppstein, Flomersheim, Mörsch und Studernheim (jeweils Kerweplatz). Weitere Auskünfte gibt es beim Eigen- und Wirtschaftsbetrieb Frankenthal (EWF) unter 06233 89 777.