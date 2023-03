Grünabfälle wie Grasschnitt, Hecken- und Baumschnitt (bis zu 15 Zentimeter Durchmesser) sammelt der Eigen- und Wirtschaftsbetrieb am Samstag, 18. März, 9 bis 13 Uhr, an mehreren Standorten im Stadtgebiet. Die Container stehen im Carl-Bosch-Ring (Parkplatz zwischen Winklerstraße und Wildstraße), in der Fontanesistraße (Parkplatz Gaststätte Sonnenbad), in der Gottfried-Keller-Straße (gegenüber Lessingschule), in der Jean-Ganss-Straße (Ecke Rudolf-Kausch-Straße), auf dem Konrad-Adenauer-Platz (Ecke Friedensring), im Nachtweideweg 17 a (EWF – Abteilung Grünunterhaltung), am Strandbad (Parkplatz 1) und auf den Kerweplätzen in Eppstein, Flomersheim, Mörsch und Studernheim. Die Verwaltung weist darauf hin, dass pro Anlieferer höchsten zwei Kubikmeter Gesamtvolumen angenommen werden. Das entspricht der Ladung eines einachsigen Anhängers. Containersammlungen für Grünabfälle gibt es jeweils im Herbst und im Frühjahr. Weitere Informationen stehen im Netz unter www.frankenthal.de/ewf.