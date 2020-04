Das Wertstoffcenter und die Kompostanlage, die wegen der Corona-Krise seit Mitte März geschlossen waren, öffnen am Montag, 20. April, wieder – und zwar zunächst ausschließlich für die Anlieferung von Grünabfällen. Das hat die Stadtverwaltung Frankenthal am Wochenende angekündigt.

Die Verwaltung begründet ihre Entscheidung, den Betrieb der beiden Einrichtungen zunächst mit Grünabfällen wieder aufzunehmen, mit dem besonders starken Bedarf auf diesem Sektor: Viele Bürger nutzen das Frühlingswetter für Gartenarbeiten; dabei falle „viel Grün- und Strauchschnitt an“. Die andauernde Schließung war bei Bürgern auf deutliche Kritik gestoßen; dies kam auch in Leserbriefen an die RHEINPFALZ zum Ausdruck. Einen Antrag, die Grünablieferung wieder zu ermöglichen, hatte die FDP im Ältestenrat eingebracht.

Die ersten beiden Wochen sind nun ausdrücklich zur Testphase erklärt: Sollte der Betrieb in dieser Zeit gut funktionieren, „ist ab 4. Mai die weitere Öffnung für die Abgabe gebührenfreier Abfallarten (Altkleider, Elektro- und Elektronikgeräte, Papier, Pappe, Kartonagen, Schrott, Sperrabfall, Wertstoff- und Windelsäcke) geplant“, heißt es in der Ankündigung der Stadt.

Besondere Regeln

Um wegen der Corona-Krise ein möglichst hohes Maß an Sicherheit zu erreichen, gelten besondere Regeln. Das Wertstoffcenter ist montags bis freitags jeweils von 8 bis 12 Uhr geöffnet. Die Kompostanlage können Bürger montags bis freitags jeweils von 13 bis 16.30 Uhr ansteuern; zudem ist sie samstags von 8.30 bis 13 Uhr geöffnet.

Vor allem, um Rückstaus zu vermeiden und den geordneten Ablauf noch steuern zu können, gilt bei der Ablieferung von Grünabfällen die Regel, dass die letzte Ziffer des Autokennzeichens über die möglichen Tage der Anfahrt entscheidet. Konkret heißt das nach Angaben der Verwaltung:

Am Montag, Mittwoch und Freitag darf nur mit Fahrzeugen angeliefert werden, deren letzte Ziffer im Kfz-Kennzeichen gerade ist (Beispiel FT-SV 520).

Am Dienstag und Donnerstag dürfen nur Fahrzeuge vorfahren, deren letzte Ziffer im Kfz-Kennzeichen ungerade ist (Beispiel FT-SV 521).

Samstags darf mit allen Fahrzeugen Grünabfall in der Kompostanlage abgeliefert werden. Auch dieser Samstagstermin war nach den ursprünglichen Planungen der Verwaltung den Fahrzeugen mit „ungerader Ziffer“ am Ende des Kennzeichens vorbehalten; nach Bürgerprotesten wurde dies am Wochenende dann kurzfristig geändert.

Zum Schutz der Anlieferer und des Personals sind außerdem folgende Regeln zu beachten: Es können nur von Frankenthalern Garten- und Grünabfälle bis zu einer Menge von 500 Litern abgegeben werden; Wertstoffe oder sonstige Abfälle werden nicht angenommen.

Es können maximal fünf Fahrzeuge gleichzeitig abgeladen werden; daher ist mit Wartezeiten zu rechnen. „Das Entladen hat möglichst zügig zu erfolgen. Die Hygiene- und Abstandsregeln sind vor und auf den Anlagen einzuhalten“, so die Verwaltung. Während der Wartezeit sollte das Auto nicht verlassen werden. „Den Anweisungen des Personals ist unbedingt Folge zu leisten“, unterstreicht die Stadt in ihren Erläuterungen.

Starenweg halb gesperrt

Wegen des erwarteten starken Verkehrsaufkommens wird der Starenweg ab Montag, 20. April, montags bis freitags von 8 bis 12 Uhr zwischen Ein- und Ausfahrt des Wertstoffcenters in Fahrtrichtung Süden halbseitig gesperrt.

Die Anfahrt zum Wertstoffcenter führt über den Nachtweideweg, die Abfahrt erfolgt über den Starenweg in Fahrtrichtung Norden. Wer aus Richtung Mörsch kommt, muss über die Ludwigshafener Straße, Mannheimer Straße und den Nachtweideweg zufahren.

Wertstoffsäcke beim EWF

Im Zusammenhang mit der Corona-Krise geben Stadt und Eigen- und Wirtschaftsbetrieb Frankenthal (EWF) zudem weitere Informationen. Da das Rathaus geschlossen hat, liegen Wertstoff- und Windelsäcke beim EWF in der Ackerstraße 24 direkt am Eingang bereit. Die Abholung ist von Montag bis Donnerstag von 8 bis 16 Uhr und freitags von 8 bis 13 Uhr möglich.

Sollte beim Restabfall die Tonne nicht ausreichen, können gebührenpflichtige Zusatzrestabfallsäcke per E-Mail (ewf-service@frankenthal.de), Fax (06233 89 538) oder postalisch (EWF, Ackerstraße 24, 67227 Frankenthal) bestellt werden. Für die Beseitigung von Grünabfällen kann die Biotonne genutzt werden. Größere Behälter können beim EWF angefordert werden. Die für den Tausch normalerweise fällige Gebühr erlässt der EWF derzeit.

Neuer Altkleidercontainer

Da aktuell viele Altkleidercontainer im Stadtgebiet nicht mehr geleert werden, stellt der EWF ab Montag, 20. April, bis auf Weiteres einen Container auf seinem Betriebsgelände in der Ackerstraße 24 auf. Hier können Altkleider von Montag bis Donnerstag von 8 bis 16 Uhr und freitags von 8 bis 13 Uhr abgelegt werden.

Samstag Schadstoffsammlung

Am Samstag, 25. April, findet in der Zeit von 9 bis 12 Uhr auf dem EWF-Betriebsgelände, Ackerstraße 24, die nächste Schadstoffsammlung statt. Aufgrund der Corona-Pandemie ist es zwingend notwendig, die Abstandsregelungen einzuhalten. Daher ist es erforderlich, bis zur Abgabe der Schadstoffe im Auto sitzen zu bleiben. Mitarbeiter der Firma Remondis nehmen die Schadstoffe „weitestgehend kontaktlos“ entgegen, heißt es in der Mitteilung. „Mit längeren Wartezeiten ist zu rechnen.“

Regeln für die Quarantäne

Für Haushalte, in denen mit dem Coronavirus infizierte Personen oder begründete Verdachtsfälle in häuslicher Quarantäne leben, gilt: Alle Haushaltsabfälle sind über den Restabfall zu entsorgen. Dazu zählen auch Verpackungsabfälle, Altpapier und Bioabfall. Diese müssen in stabilen, möglichst reißfesten Abfallsäcken sicher verschlossen werden und in der Restabfalltonne entsorgt werden. Spitze und scharfe Gegenstände sollen in bruch- und durchstichsichere Einwegbehältnisse verpackt werden. Wenn die Tonne voll ist, sind die Säcke sicher zu verstauen, um zu vermeiden, dass Tiere Müllsäcke aufreißen und mit Abfall in Kontakt kommen oder den Abfall verteilen. Auf keinen Fall dürfen lose Abfälle in den Restabfallbehälter eingeworfen werden.

Nicht über den Restabfall entsorgt werden sollen Glasabfälle und Pfandverpackungen sowie Elektro- und Elektronikaltgeräte, Batterien und Schadstoffe. Diese Abfälle müssen im Haushalt zwischengelagert werden und nach der Genesung und Aufhebung der Quarantäne wie gewohnt getrennt entsorgt werden.

Schutzmasken zum Restabfall

Alle anderen Haushalte müssen wie gewohnt den Abfall trennen. „Die Müllabholung der verschiedenen Abfallarten ist weiterhin gewährleistet“, versichert die Verwaltung. Der EWF weist darauf hin, dass Schutzausrüstung wie Einweghandschuhe oder -masken nicht in den gelben Sack gehören, sondern über die Restabfalltonne entsorgt werden müssen.

