Einer Privatinitiative ist es zu verdanken, dass in Frankenthal abseits der Tankstellen erstmals an mehreren Säulen parallel E-Autos aufgeladen werden können. Wie es dazu kam.

Drei Säulen mit je zwei Anschlüssen und einer Ladeleistung von bis zu 400 Kilowatt – an keiner Schnellladestation in Frankenthal können mehr Elektrofahrzeuge parallel angeschlossen werden. Zumindest kennen Günther und Markus Vogel keine größere. Vater und Sohn aus Bobenheim-Roxheim haben die Einheit auf einem großen Kundenparkplatz gegenüber dem Hauptfriedhof an der Wormser Straße installieren lassen. Teile des Grundstücks haben sie an den Werkzeughersteller Würth vermietet. Vor dessen Pforten haben sie einen Teil der Stellflächen fürs Aufladen von E-Autos reserviert. Seit Ende Januar kann die Zeit für Einkäufe im Fachhandel genutzt werden, um den Akku aufzufüllen.

65 Cent kostet die Kilowattstunde. Diesen Preis sieht Andreas Bolze, Rollout-Manager von Plenitude, „im wettbewerbsfähigen Bereich“. Die auf erneuerbare Energien fokussierte Tochter des Mineralöl- und Energiekonzerns Eni (früher Agip) liefert den Strom für die beiden Säulen mit viermal 200 Kilowatt Leistung und die Einzelsäule mit zweimal 400 Kilowatt. Erstmals erschließe Plenitude damit den Vorderpfälzer Markt. Die nächsten Ladestationen sind in Hemsbach und Bensheim eingerichtet. „Wir halten Ausschau nach gut bewerteten Standorten“, begründet Bolze die Premiere auf der linken Rheinseite. „Ein Einkaufszentrum zählt definitiv dazu.“

CO 2 -Bilanz verbessert

Im Frühjahr 2024 hatten die Vogels erstmals Kontakt zu Plenitude aufgenommen. Nach weniger als zwei Jahren waren sich die Partner handelseinig. Im ersten Betriebsmonat sind bei 90 Ladevorgängen 3000 Kilowattstunden „getankt“ worden. Mehr Zahlen könne er als Vertriebler nicht nennen, erklärt Bolze. Wann innerhalb des auf zwölf Jahre festgezurrten Mietvertrags sich die Investition damit rechnen soll, falle nicht in seine Zuständigkeit.

Partner für grünen Strom in Frankenthal: Vertriebschef Andreas Bolze, Markus Vogel, Günther Vogel und Projektleiter Stephan Brandenburger. Foto: Andreas Lang

Ursprünglich wollten der 72-jährige Vater und der 38-jährige Sohn auch das Umfeld der Ladenzeile optisch aufwerten, etwa mit einer Sitzbank. Weil sie sich aber nicht sicher sein können, dass diese nicht Opfer von Vandalismus würde, verzichten sie zunächst darauf. Das Angebot einer Tankstelle für E-Autos reiht sich ein in ihr Nachhaltigkeitskonzept – und eine klimafreundliche Bilanz ihres Mieters. Auf dem Dach des Baumarkts haben sie vor zwei Jahren eine Photovoltaik-Anlage mit 60 Kilowatt Leistung installieren lassen, die drinnen die Klimaanlage versorgt.

Keine städtische Übersicht

Pläne der Stadt, auf ihrer Homepage eine Übersicht aller Lademöglichkeiten für E-Autos auszuweisen, sind noch nicht umgesetzt worden, teilte eine Sprecherin auf Anfrage mit. Die Idee werde dem neuen Mobilitätsteam mitgegeben. Aktuell wird online auf eine Karte von Google Maps verlinkt. Die Stadtwerke betreiben keine eigenen Ladepunkte mehr. Ihr Netz in der Innenstadt, Großniedesheim, Bobenheim-Roxheim und Beindersheim haben sie vor einem Jahr an die Regioladen+ GmbH übertragen, informierte deren Sprecherin. Die Stadtwerke sind daran als Gesellschafter beteiligt.

Im Zuge des laufenden Ausbaus dieser öffentlichen Ladeinfrastruktur würden neue Standorte auf den Nutzen für den Bürger und die Sinnhaftigkeit im Gesamtgefüge geprüft. „Eine allmähliche Ausweitung zur Deckung der Nachfrage wird angestrebt, ist jedoch eng mit der Stadt abzustimmen.“

Aktuell kann in Frankenthal an zehn sowie in Beindersheim und Großniedesheim an je zwei Punkten Strom geladen werden. In Bobenheim-Roxheim ist eine Station installiert. Rechnet man die Ladepunkte für Carsharing-Autos am Jakobsplatz, im Parkhaus am Bahnhof und am Bobenheim-Roxheimer Rathaus hinzu, kommt man auf 18 öffentlich zugängliche Möglichkeiten, ein E-Auto aufzuladen.