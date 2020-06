Größere Investitionen an Gräben auf Flomersheimer Gemarkung sind erst ab dem Jahr 2024 geplant. Dies ist aus einer Vorlage der Verwaltung zur Umsetzung der im Jahr 2000 beschlossenen Wasserrahmenrichtlinie zu entnehmen. Eine Auflistung der geplanten Arbeiten an den Gewässern im Stadtgebiet wurde dem Ortsbeirat Flomersheim zum Beschluss vorgelegt. Demnach sollen zwischen 2024 und 2027 für die Renaturierung des Scharflackegrabens sowie die Einrichtung eines Gewässerentwicklungskorridors am Graben G5 und einer naturnahen Entwicklung des Grabens G6 nach einer groben Vorabschätzung rund 4,7 Millionen Euro investiert werden. Bis 2024 sind laufende Unterhaltsmaßnahmen am Scharflackegraben/Lackegraben, am Fuchsbach und am Graben G5 vorgesehen.

Gerhard Bruder (Grüne) meinte leicht ironisch, dass die Drucksache zeige, dass Schnecken doch nicht die langsamsten Kreaturen auf dieser Welt seien. Die Frankenthaler Verwaltung könne sich noch langsamer bewegen. Alles im Bereich der Umsetzung der Grabensanierung ziehe sich langsam und bedächtig hin. Aber immerhin passiere etwas. Der Rat stimmte der Vorlage zu.