Unbekannte sind nach Angaben der Polizei Frankenthal zwischen Donnerstag und Freitag in Räume einer Firma in der Gottlieb-Daimler-Straße (Industriepark Nord) eingedrungen, indem sie ein Fenster aufhebelten. Den Beamten zufolge durchwühlten die Täter mehrere Büros und brachen Schränke auf. Ihre Beute: lediglich eine geringe Menge Bargeld. Laut den Ermittlern entstand jedoch Sachschaden von rund 2500 Euro. Hinweise an die Inspektion, Telefon 06233 3130, E-Mail pifrankenthal@polizei.rlp.de.