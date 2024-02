Die Fahrbahn und der Gehweg in der Gottfried-Keller-Straße müssen am Montag, 19. Februar, von 8.30 bis 12 Uhr im Bereich der Versöhnungskirche voll gesperrt werden. Als Grund nennt die Stadt in einer Pressemeldung die Aufstellung eines Baustellenkrans. Die Anlieger können bis zur Baustelle vorfahren.