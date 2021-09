In der Pfarrei Heilige Dreifaltigkeit gilt ab dem Wochenende für den Besuch der Gottesdienste die erweiterte 2G-Plus-Regel. Danach darf – entsprechend der aktuellen Corona-Bekämpfungsverordnung und der Dienstanweisung des Bistums Speyer – neben Geimpften und Genesenen nur eine begrenzte Anzahl an Nichtimmunisierten den Gottesdiensten beiwohnen.

„Durch diese Regelung wird vermieden, dass alle während des gesamten Gottesdienstes Masken tragen müssen“, teilte Pfarrer Stefan Mühl mit. Der Immunisierungsstatus der Gottesdienstbesucher wird erfasst und soll bereits bei der telefonischen Anmeldung angegeben werden. Als immunisiert gilt, wer vollständig geimpft oder genesen ist. Dem Empfangsdienst soll der Nachweis am Eingang der Kirche vorgezeigt werden. Mit Zustimmung der Besucher kann die Pfarrei die Angaben speichern, sodass der Nachweis nicht jedes Mal neu geführt werden muss. Kinder, die nicht älter als elf Jahre sind, werden den Immunisierten gleichgestellt. Die Anzahl der Nicht-Immunisierten, die am Gottesdienst teilnehmen dürfen, ist begrenzt und beträgt bei Warnstufe 1 maximal 25, bei Warnstufe 2 maximal zehn und bei Warnstufe 3 maximal fünf.

Flomersheim: Keine Anmeldepflicht mehr

Für die Gottesdienste in der St. Thomas-Morus-Kirche in Flomersheim entfällt ab sofort die Anmeldepflicht. Die Teilnehmer können entweder direkt am Empfang ihre Kontaktdaten angeben oder sich als „Dauergäste“ anmelden.

Der Vorstand des Pfarreirates und das Pastoralteam verbinden die Neuregelung mit dem eindringlichen Appell, sich impfen zu lassen, sofern keine gesundheitlichen Gründe entgegenstehen. „Nur eine hohe Impfquote wird helfen, das Virus einzudämmen und zu einer Normalität zurückzukehren“, betonte Pfarrer Mühl.