An Präsenzgottesdiensten herrscht über Weihnachten bei den beiden großen Konfessionen in Frankenthal kein Mangel. Allerdings gibt es aufgrund der Corona-Pandemie einige Regeln zu beachten.

„Trotz der Corona-bedingten Einschränkungen wird alles für ein weihnachtliches Gottesdiensterlebnis getan“, betont Pfarrer Stefan Mühl. Die Pfarrei Heilige Dreifaltigkeit bietet an Heiligabend und den beiden Feiertagen insgesamt 14 Gottesdienste in sechs Kirchen an. So werde es Krippenspiele für die Kinder geben. Kantorinnen und Kantoren sorgten für den Gesang. Neben der Orgel kämen in mehreren Gottesdiensten auch andere Instrumente zum Einsatz. Die Pfarrei wolle dem Bedürfnis vieler Menschen nach gottesdienstlicher Gemeinschaft und Feier gerecht werden, aber auch eine hohe Sicherheit für die Besucher bieten. Bewusst würden Gottesdienste in Gemeinden angeboten, deren Kirchen aufgrund der fehlenden Größe in der Pandemie eher selten genutzt würden, sagt der katholische Geistliche.

Für die drei Kinderkrippenfeiern, den ökumenischen Familiengottesdienst in St. Jakobus, die vier Christmetten sowie die jeweils drei Gottesdienste an den beiden Feiertagen gilt die 3G-Regel. Der Zutritt ist nur für Geimpfte und Genesene oder mit dem aktuellen Testergebnis einer offiziellen Stelle zulässig. Kinder bis zum Alter von zwölf Jahren brauchen keinen Testnachweis.

Telefonische Anmeldung

Eine Anmeldung zu den Gottesdiensten ist noch am Donnerstag zwischen 15 und 17 Uhr unter der Nummer 0151 14879833 möglich. Ausgebucht ist bisher lediglich die Christmette in St. Paul am 24. Dezember. Pfarrer Mühl empfiehlt, 20 bis 30 Minuten früher zu kommen, da die Eingangskontrollen einige Zeit in Anspruch nehmen. Während der Gottesdienste gelten durchgängige Maskenpflicht sowie das Abstandsgebot zu Besuchern fremder Haushalte. Der Gemeindegesang wird auf ein Minimum beschränkt. Die Kirchen werden zwar vorgeheizt, während der Gottesdienste wird die Heizung aber abgestellt, um die Verbreitung von Aerosolen zu vermeiden. Warme Kleidung ist daher ratsam.

Sehr unterschiedliche Formen protestantischer Gottesdienste – sowohl in Präsenz als auch digital – werden zu den Weihnachtsfeiertagen im Dekanat Frankenthal angeboten. In neun protestantischen Gemeinden in der Stadt und den Vororten können an den drei Tagen sogar 21 Gottesdienste besucht werden. Die stellvertretende Dekanin Sabine Tarasinki weist darauf hin, dass für alle Präsenzgottesdienste an Heiligabend eine Anmeldung über die jeweiligen Pfarrämter oder das protestantische Dekanat (Telefon 06233 88080) erforderlich ist. Bei allen Veranstaltungen gelte die 3G-Regel mit Maskenpflicht und Abstandsgebot.

Heiligabend im Schulhof

In der Zwölf-Apostel-Kirche wird es an Heiligabend einen Familiengottesdienst mit Krippenspiel, eine Christvesper unter Mitwirkung des Kirchenchors und eine musikalisch gestaltete Christnacht geben. Auf die Feier des Abendmahls müsse wegen Corona verzichtet werden, informiert Pfarrerin Sieglinde Ganz-Walther. Ihr Vorgänger im Dekansamt, Werner Schwartz, wird am zweiten Weihnachtstag den Gottesdienst halten. Noch eine Besonderheit: Am 24. Dezember werden im Hof der Grundschule Eppstein zwei Heiligabend-Andachten unter freiem Himmel angeboten.