Der Fuß- und Radweg zwischen dem Frankenthaler Vorort Flomersheim und Lambsheim entlang der K6 musste gesperrt werden, da die Bäume am Straßenrand von Goldafter-Raupen befallen sind. Dies gab Oberbürgermeister Nicolas Meyer (FWG) am Donnerstagabend im Planungs- und Umweltausschuss bekannt. Die Brennhaare des Goldafter-Schmetterlings, der zur Familie der Trägspinner gehört, sind sowohl für Menschen als auch für Tiere gefährlich. Sie können Atembeschwerden und heftige allergische Reaktionen auslösen. Experten sehen die Klimaerwärmung als Grund für die Ausbreitung des Goldafters. Sein Name ist darauf zurückzuführen, dass er seine Eier zum Schutz vor Fressfeinden mit goldgelben Haaren seines Hinterleibs bedeckt. Aus den Brennhaaren bauen die Raupen weiß-bräunliche Gespinste. Durch den Befall könne es auch passieren, dass die Bäume ihr Laub verlieren, führte der OB aus.