In einer aufwendigen Aktion müssen fünf Eichen entlang des Fuß- und Radwegs an der K6 zwischen dem Frankenthaler Vorort Flomersheim und Lambsheim von Nestern der Goldafter-Raupe befreit werden. Während der Arbeiten wird kommende Woche auch ein Teil der Straße gesperrt.

Der Goldafter ist ein Schmetterling, dessen Raupen – ähnlich wie beim Eichenprozessionsspinner – bei Berührung allergische Reaktionen auslösen können. Diese reichen von stark juckenden Pusteln bis zur asthmaartigen Luftnot. Laut Verwaltung ist dies der erste gemeldete Befall in Frankenthal. Um ein Übergreifen auf weitere Bäume zu verhindern, werden die befallenen Eichen in Rücksprache mit der Forstverwaltung zunächst zurückgeschnitten. Die hierbei entfernten Ei-Gelege und Gespinste des Goldafters werden in Containern abtransportiert und im Anschluss im Gemeinschafts-Müllheizkraftwerk Ludwigshafen (GML) verbrannt. Das sei notwendig, um zu verhindern, dass sich der Goldafter dauerhaft einnistet. Der Abtransport durch den Eigen- und Wirtschaftsbetrieb (EWF) soll am Montag, 1. Juli, beginnen. Bis Ende der Woche sollen die Vernichtung der Raupen abgeschlossen sein.