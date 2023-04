Zwei Kegler des TuS Gerolsheim haben sich für die deutschen Meisterschaften qualifiziert.

Jürgen Staab belegte bei den Landesmeisterschaften im Kegeln des Landesfachverbands Sektion Classic den zweiten Platz bei den Senioren B. Er hat sich ebenso wie Wilfried Junghanß, der bei den Senioren C gewann, für die deutschen Meisterschaften am 13. und 14. Mai in Wiesbaden qualifiziert.

Beim in diesem Jahr dreimal über die 120er-Distanz ausgetragenen Wettbewerb holte sich Wilfried Junghanß mit einem Gesamtergebnis von 1707 Kegeln den ersten Platz bei den Senioren C und distanzierte damit Gerhard Marko vom KV Pirmasens und Richard Schwan vom KSV Kuhardt (beide jeweils 1581) deutlich.

Jürgen Staab, der bei den Senioren B den zweiten Platz belegte, kam auf ein Gesamtergebnis von 1659 Kegeln. Er musste sich lediglich Wolfgang Heß (SKC Mehlingen, 1687) geschlagen geben. Weitere Teilnehmer im Feld der Senioren B vom TuS Gerolsheim waren Albert Brunner (1605) und Jürgen Nickel (1599), die die Plätze sieben und acht erreichten. Bei den Senioren C landete Reinhold Haßlöcher auf Platz fünf (1554).