Die Bürgerinitiative (BI) Pro Lauterecken sieht in den neuen Entwürfen der privaten Baugruppe für ein Grundstück in der Frankenthaler Goethestraße „keine wesentlichen Veränderungen“. Deswegen lehnt die BI die Pläne für sechs Gebäude mit rund 50 Wohnungen nach eigenen Angaben weiterhin ab.

Die Sprecher der Initiative – Klaus Römheld, Dirk Thiesen und Andreas Beilerle – betonen in einer Stellungnahme zur RHEINPFALZ-Berichterstattung über die bearbeiteten Pläne, dass diese aus ihrer Sicht „keine wesentlichen Veränderungen“ darstellten: „Vielmehr wird ein wenig Kosmetik betrieben, die zentralen Aspekte mit insbesondere sechs großen Baukörpern (...) wurden nicht verändert.“

Einem möglichen Eindruck, die überarbeitete Planung habe dazu geführt, dass sich die Investorengruppe und die Bürgerinitiative „deutlich angenähert hätten“, widerspreche man vehement. Hiervon könne „in keiner Weise die Rede sein“. Der Knackpunkt aus BI-Sicht: die für das Projekt notwendige Änderung des Bebauungsplans von 2004. „Dagegen wehren wir uns weiterhin“, halten die Sprecher fest.

BI fürchtet „massive Veränderung“

Der Hintergrund: Der angesprochene Plan erlaubt in Lauterecken lediglich zwei Wohnungen pro Gebäude. Die Baugruppe plant mit sieben beziehungsweise zehn Einheiten pro Haus, strebt allerdings nach eigenen Angaben eine vorhabenbezogene Änderung des Bebauungsplans an. Pro Lauterecken sieht sich wiederum auf einer Linie mit der Begründung des derzeit gültigen Baurechts für das Quartier: „Wir möchten den Charakter unseres teilweise auch denkmalgeschützten Stadtviertels bewahren“, heißt es in der Stellungnahme.

Die Befürchtung der Initiative, die ihren Protest mit der Übergabe von rund 500 Unterschriften an die Stadtverwaltung dokumentiert hat: Falls der Stadtrat den Bebauungsplan „im Sinne der Investoren“ wegen des Vorhabens auf dem Grundstück Goethestraße 14 ändere, „dann wäre zudem auch einer massiven Veränderung des Lauterecker Viertels Tür und Tor geöffnet“.

Konflikt schwelt weiter

Damit schwelt der Konflikt um die im Herbst 2021 erstmals vorgestellten Entwürfe weiter: Im Januar hatte die Gruppe um Unternehmer Klaus Kühborth eine neue Variante vorgestellt. Dieser Plan sieht unter anderem 51 statt 60 Wohnungen, größere Abstände zu Nachbarn etwa in der Uhlandstraße und eine veränderte Dachform vor. Die Hoffnung der Gruppe, zu der neben Kühborth und seiner Frau Ute die Unternehmer Frank Hüther und Michael Kuffler, Architekt Frank Wolf sowie das Ehepaar Wolfgang und Anette Haas zählen: alle „sachlichen Anliegen und Kritikpunkte“ aufgegriffen zu haben. Die Stadt hatte erklärt, angesichts der neuen Entwicklung den Kontakt mit Baugruppe und Bürgerinitiative suchen zu wollen.