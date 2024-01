Mit einem dreifachen „Kikeriki“ läutet die Gockelswoog Frankenthal ein Jubiläum der ganz besonderen Art ein: Das närrische Komitee, nach eigenen Angaben der „älteste Stammtisch der Welt“, lädt zum 150. Wohltätigkeitswiegen ein.

Eigens für das traditionelle Brauchtum wird das Café Ideal in der Eisenbahnstraße wieder für zwei Tage zu einer stimmungsvollen „Gockelsburg“ umfunktioniert. Das Wiegegeschäft startet am Fasnachtssamstag, 10. Februar, um 11.11 Uhr und dürfte erfahrungsgemäß nach dem Umzug einen Boom erleben. Ein DJ wird die Besucher in Partylaune versetzen – Ende offen. Am Sonntag, 11. Februar, können dann geladene Gäste von 11.11 bis 13.11 Uhr ihr aktuelles Gewicht gegen einen Obolus in Erfahrung bringen. Als verräterisch wird sich die berühmt-berüchtigte Glocke erweisen, die bei Gästen, die mehr als 100 Kilogramm auf die Waage bringen, unüberhörbar in Aktion tritt.

Wieder eingerichtet wird das digitale Wiegelokal, das vom 1. bis 14. Februar unter www.gockelswoog.de zu finden ist. „In Zeiten des Lockdowns wegen Corona aus der Not heraus geboren, erfreut sich diese Möglichkeit bei allen Wiegewilligen, die zeitlich oder gesundheitlich verhindert sind, weiterhin großer Beliebtheit“, sagt Secretarius Andreas Riedel.

Lange Tradition

Die Spendenbilanz der Gockelswoog kann sich sehen lassen. Im vergangenen Jahr kamen 8770 Euro zusammen, die zu gleichen Teilen an den Kinderschutzbund und die Bürgerhilfe 2000 gingen. Der akribischen Buchführung von Riedel ist zu entnehmen, dass seit 1949 ein Erlös von 203.804,43 Euro erzielt wurde. Inflationsbereinigt sind das nach heutigem Wert stolze 301.474,13 Euro.

Die Gockelswoog, die sich vorwiegend aus selbstständigen Handwerksmeistern rekrutiert, bereitet sich auf ein weiteres Jubiläum vor: 2025 soll das 150-jährige Bestehen groß gefeiert werden. Zur Erinnerung: Die Ursprünge der „Göckel“ gehen zurück auf den Fasnachtsdienstag 1875, als die Stammtischbrüder, die im damaligen Lokal „Zum roten Hahnen“ in der Speyerer Straße reichlich dem Bockbier zugesprochen hatten, eine Dezimalwaage herbeischafften und von allen Gästen das Gewicht ermittelten. Die Idee des Wohltätigkeitswiegens war geboren. Ein Patentanwalt verfasste seinerzeit eine aus elf Paragrafen bestehende Satzung, die in ihren wesentlichen Punkten noch heute gilt. Aus der Wiegegebühr von elf Pfennigen sind inzwischen elf Cent geworden. Allerdings ist es dem Wiegemeister nicht verboten, einen höheren Betrag anzunehmen.