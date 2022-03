Wiegen mussten sich die 262 Teilnehmer bei der Gockelswoog selbst. Weil das Wohltätigkeitswiegen pandemiebedingt erneut ausfiel, trug jeder das Ergebnis auf der Webseite der Fasnachter ein. Fast 6000 Euro kamen so zusammen. Die sollen unter anderem Flüchtlingen aus der Ukraine helfen.

Das Wohltätigkeitswiegen der Gockelswoog von 1875 ist eine Frankenthaler Tradition. Zum 148. Mal fand es in diesem Jahr statt. Doch wie 2021 musste wieder auf das persönliche Wiegen in der Gockelsburg, dem Café Ideal, verzichtet werden. Wer sein Gewicht auf der Internetseite eingetragen und den entsprechenden Betrag gespendet hatte, bekam das Wiegekärtchen und den traditionellen roten Gockel nach Hause geliefert. Ein Rekord wie 2021 mit 460 Gästen und 8591,31 Euro wurde diesmal zwar nicht erzielt, aber mit 5771,83 Euro und 262 Teilnehmern ist die Gockelswoog auch sehr zufrieden, wie Secretarius Andreas Riedel mitteilt. „Angesichts des zweiten Jahres coronabedingter Einschränkungen in Folge und natürlich des fürchterlichen Kriegsausbruch in der Ukraine finden wir die Unterstützung unserer Wiegegäste aus Frankenthal und Umgebung außerordentlich beachtlich.“

Erzählcafé für Flüchtlinge

Das Geld ging je zur Hälfte an den Kinderschutzbund und das Tiergehege. Der Kinderschutzbund will die Spende laut Riedel zur Einrichtung eines Erzählcafés verwenden. Hier treffen sich vermehrt ukrainische Flüchtlinge, das Café diene als Anlaufstelle für die Frauen und ihre Kinder, heißt es in einer Pressemitteilung. Bisher würden dort zwölf Flüchtlinge betreut, Tendenz stark steigend. Benötigt würden Kleidung, Fahrräder und Alltagsgegenstände. Außerdem soll mit dem Erlös der Gockelswoog Kindern in Not in Frankenthal geholfen werden.

Das Tiergehege wolle die Spende für den täglichen Bedarf an Futter und Materialien nutzen, informiert Riedel. Unter anderem seien die Garage und die Schafweide repariert worden. Seit Ausbruch der Corona-Pandemie habe sich die Besucherzahlen im ehrenamtlich betreuten vervielfacht. Der Verein plane eine Zusammenarbeit mit der Volkshochschule, außerdem würden regelmäßig Kindergärten eingeladen.

Während der schwerste Gast in diesem Jahr 125 Kilogramm auf die Waage brachte, war Benjamin Düsberg ein wahres Fliegengewicht. Der kleine Sohn von Riedels Bruder Christian wog zum Zeitpunkt der Eingabe auf der Webseite nur viereinhalb Kilo. Alle Gäste zusammen kamen auf ein Gewicht von rund 66.000 Kilo. Mit dem Wohltätigkeitswiegen, das erstmals 1949 stattfand, wurden bisher fast 200.000 Euro eingenommen.