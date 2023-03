Die Frankenthaler Gockelswoog hat bei ihrem 149. Wohltätigkeitswiegen an Karneval einen Spendenrekord erzielt: 8777 Euro klingelten in der Kasse. Der Wiegeerlös fließt zu gleichen Teilen dem Kinderschutzbund und der Bürgerhilfe 2000 zu.

Bei den Vorsitzenden der beiden Vereine, Annette Hambsch und Volker Henß, war die Freude über die Zuwendung groß. Anlässlich der Geldübergabe berichteten sie, dass sich die Not vieler Kinder und Familien in Frankenthal in den letzten Jahren nicht verbessert habe und das Spendenaufkommen rückläufig sei. Zum einen mache sich die Inflation bemerkbar, zum anderen sei das Augenmerk vermehrt auf andere Gebiete der Welt gerichtet.

Nach Mitteilung von Gockelswoog-Secretarius Andreas Riedel haben am Fasnachtswochenende 886 Wiegegäste zusammen 71.535,64 Kilogramm auf die Waage gebracht. „Da es sich um eine Dezimalwaage handelt, mussten unsere Wiegemeister also 7153,56 Kilogramm an Gegengewichten stemmen“, informierte er. Das Durchschnittsgewicht lag bei 80,74 Kilogramm. Der schwerste Wiegegast brachte 150 Kilogramm auf die Waage, der leichteste zehn.

Seit 1949 etwa 42.000 Wiegegäste

„Vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie der vergangenen Jahre und des Ukraine-Konflikts waren wir unsicher, wie sich das Wiegegeschäft entwickeln würde. Umso überraschter waren wir Gockelsbrüder über den Zuspruch der Bevölkerung aus Frankenthal und Umgebung“, erklärte Andreas Riedel gegenüber der RHEINPFALZ. Beim Präsenzwiegen sei das Café Ideal durchweg voll, die Atmosphäre bei der Fasnachtsparty friedlich und fröhlich gewesen. Auch das parallel stattgefundene digitale Wiegen habe Zuspruch gefunden.

Seit 1949 registrierte die Gockelswoog insgesamt 42.323 Wiegegäste. Das Spendenaufkommen summiert sich auf 203.804 Euro, inflationsbereinigt laut Berechnungen von Andreas Riedel sogar auf 301.474 Euro.