Auch an einem der ältesten Stammtische der Republik müssen neue Leute Platz nehmen. Nach elf Jahren als Präsident der Gockelswoog macht der 57 -jährige Lucas Spiegel nun einem etwas jüngeren Gockel Platz – dem 53-jährigen Michael Rehmann.

Immerhin auf das Jahr 1875 lässt sich die Zusammenkunft der Gockelswoog zurückverfolgen. Am Fasnachtsdienstag jenen Jahres wurde an einem Stammtisch im Lokal „Zum roten Hahnen“ laut der Chronik der Vereinigung die Idee des Wohltätigkeitswiegens geboren. Lucas Spiegel stand dem Stammtisch in den vergangenen elf Jahren als Präsident vor, 25 Jahre war er Teil der Gemeinschaft der Gockelswoog.

57 Jahre ist eigentlich noch kein Alter, um in Ruhestand zu gehen. Doch im Vorstand des Stammtisches seien mit dem Vize-Präsident Uwe Bürkle und dem Secretarius Andreas Riedel gleich zwei weitere Personen im gleichen Alter. Damit es hier nicht in Zukunft zu einem zu abrupten Wechsel komme, wolle er die Verjüngung des Stammtisches einleiten, sagt Spiegel im Gespräch mit der RHEINPFALZ. Normalerweise hätte Uwe Bürkle damit das Zugriffsrecht auf die Präsidentenposition zugestanden. Doch intern habe man entschieden, gleich dem mit 53 Jahren noch etwas jüngeren Gockel Michael Rehmann die Führungsposition zu übertragen.

Ein Gockel für Theo Wieder

Als Höhepunkt in seiner Amtszeit als Gockelswoog-Präsident bezeichnet Spiegel die Ausrichtung des Neujahrsempfangs der Fasnachtsvereine vor zwei Jahren auf dem Rathausplatz. Die Mitglieder der Gockelswoog waren eingesprungen, weil sich der Fasnachtsverein Die Zwiwwelböck aus Flomersheim von der Ausrichtung des Ereignisses zurückgezogen hatte. Als Stammtisch, der im Fasnachtsbrauchtum aktiv, aber nicht als Verein organisiert ist, ist die Gockelswoog eigentlich nicht in die Gestaltung und Organisation der Empfänge einbezogen. Eine schöne und witzige Aktion in seiner Präsidentschaft sei das Überreichen des Gockels Theo an Alt-Oberbürgermeister Theo Wieder (CDU) zu dessen Ausscheidens aus dem Amt gewesen. Der Gockel Theo, der im Tiergehege beheimatet gewesen sei, sei inzwischen leider verstorben.

Selbst gesteckte Hauptaufgabe der Gockelswoog ist das Wohltätigkeitswiegen an den Fasnachtstagen, um mit den erzielten Einnahmen soziale oder förderungswürdige Einrichtungen in der Stadt finanziell zu unterstützen. Immerhin rund 90.000 Euro kamen in der Präsidentenzeit von Lucas Spiegel zusammen. Die Mitglieder der Gockelswoog hätten es sich auch ein wenig zur Aufgabe gemacht, die aktuelle Miss Strohhut unter ihre Fittiche zu nehmen, sagt Andreas Riedel.

Ex-Fußballer führt Männerbund

Michael Rehmann wurde 2008 an den Stammtisch der Gockelswoog berufen. Nur so kann man Teil der Vereinigung werden. Die anderen Vorstandsmitglieder schätzen seine vermittelnde Art, die ihn dazu befähige, das Männerbündnis zu führen. Rehmann will die Tradition der Gockelswoog in den bisherigen Bahnen weiterführen. Als eine der ersten Amtshandlungen dankte er dem scheidenden Präsidenten für dessen Einsatz. Der 53-Jährige Neu-Führungsgockel dürfte vielen noch als ehemaliger Fußballer unter anderem vom VfR Frankenthal in Erinnerung sein.

Lucas Spiegel wird nach eigenen Aussagen der Gockelswoog verbunden bleiben, nun aber als passiver Teil. Er freue sich darauf, in Zukunft ohne Verpflichtungen in aller Ruhe beim Wiegen oder anderen Aktionen der Gockelswoog sein Bierchen trinken zu können. „An anderen Aufgaben mangelt es mir ja nicht“, so der scheidende Präsident und Unternehmer.