Die Polizei sucht nach eigenen Angaben den Verursacher eines Schadens an einem weißen BMW, der zwischen Samstag, 14.30 Uhr, und Sonntag, 8.45 Uhr, in der Glockengasse geparkt war. Betroffen ist den Beamten zufolge die Fahrerseite des Autos. Als Verursacher komme auch der Fahrer eines Zweirads – mit und ohne Motor – in Frage. Die genaue Schadenshöhe stehe noch nicht fest. Zeugenhinweise an die Polizeiinspektion Frankenthal, Telefon 06233 3130, E-Mail pifrankenthal@polizei.rlp.de.