Auf einem Spielplatz in der Glockengasse in der Innenstadt von Frankenthal brannte am Donnerstagmittag gegen 12 Uhr eine Vogelnestschaukel. Das Feuer war nach Eintreffen der Wehrleute innerhalb weniger Minuten gelöscht. Zur Brandursache gibt es noch keine Auskunft. Zeitgleich brannte laut Feuerwehr in der Innenstadt in der Speyerer Straße, auf Höhe der Hausnummer 50, eine Mülltonne.