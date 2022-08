Der Bahnübergang in der Jahnstraße in Flomersheim muss in der Zeit von Donnerstag, 18. August, 21 Uhr, bis Freitag, 19. August, 5 Uhr, voll gesperrt werden. Wie die Stadtverwaltung mitteilt, stehen in diesem Bereich Arbeiten am Gleis und am Bahnübergang selbst an. Eine Umleitung des Straßenverkehrs zum Gleisübergang in der Eppsteiner Straße (L524) wird ausgeschildert. Die Verwaltung bittet die Verkehrsteilnehmer um Verständnis und darum, die Umleitung zu beachten. Während der Bauarbeiten sei mit Behinderungen und Staus zu rechnen.