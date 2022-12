Zum Jahresabschluss veranstaltet die IG Jazz Frankenthal am Sonntag, 18. Dezember, 12 Uhr, im Kulturzentrum Gleis4, Johann-Klein-Straße 22, ein beschwingtes Weihnachtskonzert. Wie die Interessengemeinschaft weiter mitteilt, beschert die vereinseigene Track4 Big Band das Publikum mit einem aus Weihnachtsklassikern und Jazzstandards bestehenden Programm. Special Guest ist der Frankenthaler Mundharmonikaspieler Jens Bunge. IG-Jazz-Vorsitzender Christian Schatka freut sich darüber, dass das Weihnachtskonzert erstmals seit 2019 wieder im „Wohnzimmer“ des Vereins, dem Gleis4, über die Bühne gehen kann. Was ihn ebenfalls freut: Mit vier Trompetern und fünf Posaunisten sind die Blechbläser der Track4 Big Band wieder voll besetzt. Tickets zu sieben Euro gibt es nur an der Abendkasse. Einlass ist ab 11.30 Uhr.