Tri Tone, die Hausband des Frankenthaler Kulturzentrums Gleis4, beginnt am Donnerstag, 7. April, 20 Uhr, wieder mit ihren monatlichen Sessions. Zum Auftakt hat die Combo um Christian Stockert und Stefan „Steppes“ Brod den in die Pfalz zurückgekehrten Keyboarder und Pianisten Klaus Peter Schwarz als „Special Guest“ mit auf der Bühne.

Für Christian Stockert ist Musik die einzige universelle Kommunikationsform die es gibt, „wobei jeder einen Song anders wahrnimmt“. Die Empfindungen, Gefühle und Gedanken, die ein Musikstück in einem wachrufe, seien eben bei jedem unterschiedlich, meint der Frontmann der Gleis4-Hausband Tri Tone. Das Konzept der monatlichen Sessions im Frankenthaler Kulturzentrum, die im April nach längerer Corona-Zwangspause wieder beginnen können, beschreibt er in einer Pressemitteilung so: Man nehme bekannte und unbekannte Songs und erschaffe daraus eigene Erinnerungen für sich selbst und das Publikum. Dabei müsse es nicht immer der erhobene Zeigefinger sein, der den Abend prägt. Spielwitz, Improvisation und auch unerwartete Einlagen seien wesentlicher Teil der Sessions. Quer durch die Sparten und Genres trügen die eingeladenen Gastmusiker einen großen Teil dazu bei.

Seit 1980 auf der Bühne

Am Donnerstag, 7. April, wird das Klaus Peter Schwarz sein, der seit 1980 als „Tastenmann“ auf Deutschlands Bühnen steht. Seine musikalische Karriere begann mit der damals überregional bekannten Junior Spencer Band, einer Mannheimer Funk/Soul-Formation. Für den gerade mal 16 Jahre alten Schwarz war das eine prägende Zeit, als er sich – noch unerfahren – unter Vollblutmusikern auf der Bühne beweisen musste. Sein laut Veranstalter perkussives und energiegeladenes Spiel beeindruckte schon damals und machte im Laufe der Jahre auch andere Bands auf ihn aufmerksam. Nach einer längeren Phase in verschiedenen Coverbands gründete er 1987 mit dem inzwischen verstorbenen Stephan Ullmann die Band US. Es folgten Auftritte und Produktionen mit Götz von Sydow, mehrere Tourneen und CD-Produktionen mit Paddy goes to Holyhead, Gastauftritte mit den Hooters, Europatourneen mit Brosis und den No Angels.

Vor Kurzem ist Klaus Peter Schwarz aus Hamburg wieder zurück in die Pfalz gezogen und auch auf die heimischen Bühnen zurückgekehrt. Auf seiner Setlist finden sich unter anderem Songs von Marc Cohn, Billy Joel, Randy Newman, Jamie Cullum, Supertramp und Gerry Rafferty, die er auf seine eigene Weise präsentiert. Dabei bilden sein ausdruckstarkes Klavierspiel und seine eigenwillige Stimme eine unverwechselbare Einheit.

Zu ihren Sessions, die an jedem ersten Donnerstag im Monat im Gleis4 stattfinden, laden sich Christian Stockert (Gesang, Percussion, Blues-Harp), Stefan „Steppes“ Brod (Drums), Wolfy Ziegler (Bass) und Gundy Keller (Gitarre) jeweils Gastmusiker ein.

Termin

Session der Band Tri Tone mit Klaus-Peter Schwarz am Donnerstag, 7. April, 20 Uhr (Einlass 19 Uhr), im Frankenthaler Kulturzentrum Gleis4, Johann-Klein-Straße 22. Karten gibt es im Vorverkauf für zehn Euro (Abendkasse 13 Euro) oder im Netz über das Ticketportal eventim.