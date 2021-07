Das Kulturzentrum Gleis4 wird eine Konzertreihe im Strandbad veranstalten. Wie Geschäftsführer Tiemo Feldmann am Mittwoch mitteilte, hat das Gleis4 einen Pachtvertrag mit den Frankenthaler Stadtwerken geschlossen. Jeweils zwei Konzerte pro Woche sollen im Strandbad ab 4. August steigen – welche Bands genau auf der Bühne stehen werden, wird noch in dieser Woche bekanntgegeben. Auch der Ticketverkauf startet dann. Die Teilnehmerzahl ist auf 500 Personen je Veranstaltung begrenzt. Neben dem Konzertbetrieb gibt es an weiteren Tagen die Gleis4-Lounge mit Cocktailausschank im Strandbad.