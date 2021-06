Nach monatelanger coronabedingter Schließung will das Frankenthaler Kulturzentrum Gleis4 Veranstaltungen unter freiem Himmel durchführen. Dafür hat Geschäftsführer Tiemo Feldmann das Strandbad als Ort ins Auge gefasst. Man befinde sich in Gesprächen mit der Stadt, um eine Open-Air-Reihe im Strandbad ab Ende Juli zu ermöglichen, sagte Feldmann am Dienstag im Kulturausschuss. Noch im Juni soll demnach die Entscheidung fallen. „Wenn das klappt, wird das eine megacoole Sache werden“, versprach Feldmann.