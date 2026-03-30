Gastsänger Peter Freudenthaler von Fools Garden lässt mit den Stefan Kahne Allstars das Popjahrzehnt der 1990er Jahre im Frankenthaler Kulturzentrum Gleis4 aufleben.

Für einen Abend wurde der Freudenthaler zum Frankenthaler. „Ich muss euch eine Geschichte erzählen: Als ich diese Band aus Frankenthal um 1993 auf RTL sah, war ich sofort großer Fan von Six Was Nine“, erklärte Popsänger Peter Freudenthaler, der mit seiner Combo Fools Garden und dem Song „Lemon Tree“ im Frühjahr 1996 einen Riesenhit über Landesgrenzen hinweg landete, auf der Bühne im Kulturzentrum Gleis4. „Es dauerte über 30 Jahre, bis ich endlich ihren Sänger Achim Degen kennenlernen durfte“, ergänzte der aus Pforzheim stammende Gaststar.

Der Fools-Garden-Bandvorsteher war ins Gleis4 gekommen, um beim jüngsten Allstars-Konzert um Gitarrist Stefan Kahne eine Handvoll Songs zu schmettern. Und die 170 Besucherinnen und Besucher erlebten zweieinhalb Stunden stürmischen Rock 'n' Roll mit wechselnden Sängern und variierender Geschwindigkeit.

Autobiografie: „Mein Leben als Zitronenbaum“

Es brauchte nur einen Anruf von Rockgitarrist Stefan Kahne, der in Bad Dürkheim lebt und in der Musikszene vernetzt ist, um den Pforzheimer Sänger Peter Freudenthaler, der im vergangenen Herbst seine Autobiografie „Mein Leben als Zitronenbaum“ veröffentlicht hat, als Gaststar ins Kulturzentrum Gleis4 in Frankenthal zu holen. Zuerst lag es an Sänger Achim Degen, um mit Bandchef Stefan Kahne, Keyboarder Axel Steinbiss, Bassist Alex Heilmann, Gitarrist Sebastian Heiner und Schlagzeuger Michael Germer die erste Hälfte des Konzerts zu bestreiten. In der ersten Stunde brachten die Kahne-Allstars die Songs „Bitter Sweet Symphony“ von The Verve, „The Boys are back in Town“ von Thin Lizzy und „Under the Bridge“ von den Red Hot Chili Peppers zu Gehör. Übrigens: Auf Netflix ist soeben der Dokumentarfilm „Our Brother Hillel“ von Filmemacher Ben Feldman online gegangen über die Entstehungsgeschichte der Red Hot Chili Peppers und deren Urgitarrist Hillel Slovak, der 1988 an seiner Heroin-Sucht starb.

„Wer weiß, wo Aschebersch liegt?“, erkundigte sich Bandchef Stefan Kahne, der sich für den Stones-Klassiker „Paint it black“ eine elektrische Sitar-Gitarre der Marke Italia Guitars umschnallte, als Kahne seinen Bassisten Alex Heilmann vorstellte, der im unterfränkischen Aschaffenburg in Bayern wohnt. Woran man erkennt: Leidenschaftliche Szene-Musiker nehmen weite Anfahrten auf sich, um gemeinsam zu rocken, wenn die Chemie zwischen den Musikern stimmt und man auf derselben Wellenlänge liegt.

Achim Degen erbarmt sich: „Drop Dead Beautiful“

„Ich bin ehrlich, dieser Song hat mich verfolgt. Den mach' ich nicht mehr so gerne. Aber heute haben wir ja einen 90er-Abend“, räumte Achim Degen ein, als der Frankenthaler Sänger mit den Kahne-Allstars die Nummer „Drop Dead Beautiful“ zum Besten gab – den Radio-Hit seiner Soul-Rock-Band Six Was Nine von 1994. Und das lokalpatriotische Publikum, das textsicher war, sang lauthals den Refrain mit. Darüber hinaus intonierten die Kahne-Allstars eine Rarität: den Song „Bohemian Suicide“ der Frankenthaler Indie-Rockband Cole der beiden Szene-Größen Achim Degen und Klaus Kummer.

Als Zwischenblock mitten im Konzert trat Gastsänger Peter Freudenthaler auf die Bühne, um mit der Stefan Kahne Band die Fools-Garden-Songs „Wild Days“, „Lemon Tree“ und „Why did she go?“ anzustimmen. Anno 1996 rotierte das Musikvideo zum Song „Lemon Tree“ im Musikfernsehen auf MTV und Viva. Dabei bewegen sich Fools Garden, die von Januar bis März auf Jubiläumstour waren, um den 30. Geburtstag ihres Hitalbums „Dish of the Day“ zu feiern, musikalisch zwischen Oasis und den Beatles. „Gebt uns eure Stimmen!“, so animierte Freudenthaler das Publikum zum Mitsingen. Im Hinblick auf die Frühjahrs-Tournee von Fools Garden beschlichen Peter Freudenthaler, wie der 63-Jährige das Publikum freimütig wissen ließ, einige Zweifel, ob seine Popband, die genau wie Six Was Nine als One-Hit-Wonder gilt, noch ausreichend Interesse erfährt.

Noch mehr Hits, Hits, Hits

Alle Unsicherheiten waren jedoch unbegründet und die Jubiläumstournee ein Erfolg. Zudem spielten die Stefan Kahne Allstars, allerdings ohne Freudenthaler, der sich winkend verabschiedete, mit Sänger Achim Degen noch Songs wie „Black Hole Sun“ von Soundgarden, „Space Oddity“ von David Bowie, „Whole Lotta Love“ von Led Zeppelin, „Slow Turning“ von John Hiatt und „Lonely Boy“ von The Black Keys sowie die auf den verzerrten E-Gitarren röhrende Hard-Rock-Nummer „Have Love Will Travel“ von The Sonics.