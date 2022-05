Impressionistische Klangwolken, hard-swingende Unverblümtheit, folkloristische Anleihen sowie ein ausgeprägtes Gespür für Stille – das alles findet sich in der facettenreichen Kammermusik von François Heun (Saxofon) und Fe Fritschi (Klavier, Akkordeon), wie das Frankenthaler Kulturzentrum Gleis 4 mitteilt. Inspiration für ihre energetischen Eigenkompositionen finden die beiden Musiker, die in Mainz studieren und im Jahr 2020 den Förderpreis bei den Jazztagen in Frankenthal gewonnen haben, im Bereich des aktuellen Jazz, aber auch im Tango, in der klassischen oder elektronischen Musik. Am Sonntag, 15. Mai, holen sie im Gleis4 (Johann-Klein-Straße 22) endlich ihr Preisträgerkonzert nach. Beginn ist um 19 Uhr (Einlass ab 18 Uhr). Karten für fünf Euro gibt es nur an der Abendkasse.