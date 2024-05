Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Bei der letzten Jahreshauptversammlung des Gleis4-Fördervereins in den alten Räumen des Kulturzentrums in der Johann-Klein-Straße stand natürlich der Umbau des neuen Domizils an der Nordbrücke im Mittelpunkt. Und die Frage, wie die Mitglieder dabei helfen können.

Seinen Lagebericht begann Gleis4-Geschäftsführer Tiemo Feldmann am Montagabend mit einem Dankeschön an den vor neun Jahren gegründeten Verein, „ohne den es das Kulturzentrum