Dass in weniger als drei Monaten bereits Partys in der Fabrikhalle in der Eisenbahnstraße gefeiert werden sollen, ist schwer vorstellbar. Der Geschäftsführer des Frankenthaler Kulturzentrums Gleis4 ist trotzdem optimistisch, dass der Umbau bis Januar erledigt ist.

„Das Wichtigste ist, dass wir eröffnen können“, sagt Tiemo Feldmann