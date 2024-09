Eine bestehende Halle mit Büro und Wohnräumen in der Eisenbahnstraße soll so umgebaut werden, dass das Frankenthaler Kulturzentrum Gleis4 diese künftig für Veranstaltungen nutzen kann. Außerdem betreibt der Geschäftsführer Tiemo Feldmann auf dem Gelände der Firma Kälte- und Klimatechnik GmbH bereits seit Kurzem seine private Musikschule Music Academy. Für den Veranstaltungsbetrieb will Feldmann die Dachkonstruktion der Halle anheben, den Notausgang der Halle erweitern und die Kühlzelle größer ausbauen. Das geht aus einem Bauantrag hervor, der der Stadt Ende Februar vorgelegt wurde. Aus Sicht der Verwaltung ist das Vorhaben grundsätzlich genehmigungsfähig. Allerdings müsse noch eine sichere Erschließung des Grundstücks vorgelegt werden, heißt es in den Sitzungsunterlagen des Ausschusses für Stadtentwicklung. Das Gremium tagt am Donnerstag, 5. September, 17 Uhr, im JM-Center im Nachtweideweg. Auf der Tagesordnung stehen mit dem Solarpark der BASF in Mörsch und dem Neubau der Regionaldirektion der VR Bank sowie einem Konzept zur Straßensanierung bis 2030 weitere wichtige Themen.