Im Frankenthaler Kulturzentrum Gleis4 fallen weitere Konzerte aus. Darunter sind die Auftritte von Tri Tone am Donnerstag, 2. Dezember, der Jahresabschlussrock der Kultband Grabowsky am Samstag, 4. Dezember, der Kulturclub am Mittwoch, 8. Dezember, und der Auftritt der Gitarrenhelden am Samstag, 11. Dezember. Die Gründe für die Absagen seien vielfältig, berichtet Gleis4-Geschäftsführer Tiemo Feldmann. Seit knapp einem Monat gingen die Vorverkaufszahlen für Konzerte drastisch zurück, an manchen Abenden gegen Null. Auch Bands selbst sagten Auftritte ab, teilweise weil Musiker infiziert oder in Quarantäne seien. „Wir planen von Woche zu Woche. Für Kulturveranstalter ist das eine sehr schwierige Zeit“, sagt Feldmann. Stattfinden sollen nach derzeitigem Stand das Konzert der Gesangsschüler der Music Academy am Sonntag, 5. Dezember, 18 Uhr, und die Session der IG Jazz Frankenthal am Donnerstag, 9. Dezember, 20 Uhr. Aktuelle Informationen zum Programm gibt es im Netz unter www.kuz-gleis4.de.