Mit einer schwarzen Null hat das Kulturzentrum Gleis 4 das Wirtschaftsjahr 2022 abgeschlossen. Die dem Kulturausschuss vorgelegte Bilanz weist einen Überschuss von 88 Euro aus.

Ein Jahr zuvor sah es mit einem Plus von rund 3300 Euro noch etwas besser aus. Ein deutlicher Rückgang von 98.000 Euro auf 52.000 Euro war bei den Eintrittsgeldern bedingt durch den Wegfall des Open-Air-Festivals und einiger Konzertabsagen zu verzeichnen. 35 Veranstaltungen mussten im ersten Quartal 2022 coronabedingt ausfallen. Mit zufriedenstellenden Besucherzahlen sei man in das Jahr 2023 gestartet, stellte Gleis 4-Geschäftsführer Tiemo Feldmann in seinem Bericht fest.

Erstmals habe es bei den Internationalen Jazztagen ausverkaufte Konzerte gegeben. Auch das Strohhutfest sei sehr gut gelaufen. In wenigen Wochen gehe das Open-Air-Festival im Strandbad in seine zweite Runde – in diesem Jahr allerdings ohne Fördergelder. „Aktuell wird auf die baldige Unterzeichnung eines neuen Mietvertrages durch den Vermieter gewartet“, führte Feldmann aus. Es handele sich zwar nur um eine Verlängerung um ein Jahr und einen Monat, Gleis 4 habe aber dadurch etwas mehr Zeit, um einen neuen Ort für die Kulturstätte zu finden.