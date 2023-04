Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

„Ich bin noch einigermaßen positiv gestimmt“ – so hat Tiemo Feldmann, Geschäftsführer des Kulturzentrums Gleis 4, am Mittwochabend in der Sitzung des Kulturausschusses, seine Bilanz fürs laufende Jahr umschrieben. Finanziell habe man die Pandemie bisher gut überstanden, das 2020 zu erwartende Minus von 10.000 Euro sei „kein dramatischer Betrag“.

Staatliche Zuschüsse von 75.000 Euro habe Gleis 4 für coronabedingte Umbauten und die Entwicklung neuer Formate erhalten, berichtete Feldmann. „Zehn Prozent