Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Jim Kahr ist schon lange in der Metropolregion Rhein-Neckar zu Hause. Mit Band und verschiedenen Besetzungen kann man den aus Chicago stammenden Musiker immer wieder hören. Angekündigt wird er meist als Bluesgitarrist. Aber eigentlich kann er viel mehr, wie nun im Frankenthaler Kulturzentrum Gleis 4 zu hören war.

Gleich am Anfang spielte Kahr eine Reverenz an einen ganz großen Jazzgitarristen: Wes Montgomery. Dessen „Bumpin' On Sunset“ präsentierte er im Stil des Meisters, also mit den typischen