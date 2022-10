Die bereits angekündigten Arbeiten zum Ausbau des Glasfasernetzes im Gewerbepark Nord verzögern sich. Das hat die Stadtverwaltung am Mittwoch mitgeteilt. Im Detail bedeutet das: In der Industriestraße wird die Fahrbahn von Montag, 24. Oktober, bis Donnerstag, 27. Oktober, 14 Uhr, teilweise gesperrt – angekündigt war die Sperrung von der Stadt hier für diese Woche. Damit der Verkehr aus allen Richtungen fließen kann, werde eine Ampelanlage aufgebaut. Die Arbeiten in der Robert-Bosch-Straße beginnen erst am Donnerstag, 27. Oktober. Die Straße sei deshalb an diesem Tag ab 16 Uhr und dann bis Samstag, 29. Oktober, voll gesperrt. Angekündigt war diese Sperrung ursprünglich für den 24. bis 27. Oktober. Anlieger könnten von der Beindersheimer Straße kommend bis zur Baustelle fahren, so die Stadt in ihrer Pressemitteilung.