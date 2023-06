Die Deutsche Glasfaser hat die Bilanzierung ihrer Nachfragebündelung in der Ortsgemeinde verschoben. Das bestätigt Unternehmenssprecher Thomas Schommer auf RHEINPFALZ-Anfrage. Am Samstag, 24. Juni, war die Frist abgelaufen, bis zu der Anwohner ihr Interesse an einem Glasfaseranschluss bekunden konnten. Ziel war es, auf 33 Prozent aller Haushalte zu kommen, damit der Aufbau eines Netzes beginnen könne. Zwei Wochen vor Fristende lag der Wert noch bei 21 Prozent. Ob die fehlenden zwölf Prozent erreicht wurden, konnte Schommer am Montag nicht sagen. In der laufenden Woche stünden noch Ortstermine aus, die Einfluss auf das Ergebnis haben könnten. Erst danach wolle man bilanzieren. Das Unternehmen hatte im Dezember den Zuschlag für den Glasfaserauftrag erhalten. Die Technologie soll schnelleres Internet ermöglichen.