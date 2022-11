160 Jahre Stadtwerke Frankenthal – dieses Jubiläum hat der kommunale Versorger schon mit einigen Aktionen und Veranstaltungen gefeiert. Zum Abschluss findet am ersten Adventssonntag, 27. November, das Glühweinfest im Wasserwerk statt.

Von 13 bis 17 Uhr können sich die Besucher nach Angaben der Stadtwerke auf einen Rundgang durchs Wasserwerk machen und dabei den „Weg des Wassers“ ablaufen. An jeder Station stehen Mitarbeiter für Fragen bereit. Am Sonntag öffneten sich auch Türen, die sonst für die Öffentlichkeit verschlossen bleiben – beispielsweise für einen Blick in die Gashauptdruckregelstation und auf das Notstromaggregat.

Am Glühweinfest gebe es einen besonderen Service: In einer Laborecke können Besucher Trinkwasserproben auf Blei, Nickel, Arsen, Kupfer, Eisen und Chrom untersuchen lassen. „Anhand dieser Parameter lässt sich eine Aussage über Korrosionen in häuslichen Leitungen und Armaturen ableiten“, so die Stadtwerke. Benötigt werde ein sauberes Gefäß; optimal sei eine randvolle PET-Mineralwasserflasche (0,33 Liter). Die Probe sollte zu einer zufälligen Tageszeit ohne Vorlauf abgefüllt werden, wo Wasser und Lebensmittel am häufigsten in Berührung kommen. Die Auswertung werde per E-Mail verschickt.

Männerchor-Musiker laden zum Mitsingen ein

Für kleine Besucher gebe es ein Programm mit Ballonfiguren und einer Familienrallye durchs Wasserwerk. Auch das Kulinarische wird nach Angaben der Veranstalter nicht zu kurz kommen. Auf der Genussmeile im Winterdorf sind Winzerglühwein und Früchtepunsch, verschiedene Foodtrucks, der Bratwurst-Grill der Stadtwerke Kuchen und Kaffee des KV Rosenkavaliere und Waffeln der Igelfreunde Rhein-Pfalz im Angebot.

Um 15 Uhr beginnt das „Woihnachtssinge mit den Buwe vum Frankenthaler Männerchor“ Willi Brausch, Marc Pointner und Roman Winter. Sie stimmen Weihnachtsklassiker auf Pfälzisch an. „Mitsingen ist ausdrücklich erwünscht“, heißt es in der Ankündigung der Werke. Dazu erhalte jeder Gast ein Liederheft. Da vor Ort keine Parkplätze zur Verfügung stehen, bringe ein Shuttle-Service die Besucher im Viertelstundentakt vom Kaufland (Wormser Straße 109) zum Wasserwerk und wieder zurück. Weitere Informationen zum Glühweinfest im Internet auf der Seite www.stw-frankenthal.de.