Der Landtag hat sich neu konstituiert. Der Wahlkreis Frankenthal entsendet zwei Abgeordnete nach Mainz. Bleibt es bei dem aktuellen Duo oder gibt es noch einen Wechsel?

Es ist eine Anekdote, die zeigt: Es herrscht noch Aufklärungsbedarf darüber, wer künftig den Wahlkreis Frankenthal im Landtag vertritt. Und sie geht so: Er habe Glückwunschschreiben bekommen, erzählt Uwe Klodt,und muss dabei doch ein wenig schmunzeln. Die Verfasser wünschten dem SPD-Politiker ein glückliches Händchen für die nächsten fünf Jahre als Abgeordneter. Klodt sitzt aber gar nicht im neuen Landtag, der sich am vergangenen Montag konstituiert hat.

Seine Karriere als Landtagsabgeordneter war nur von kurzer Dauer: Uwe Klodt (SPD), Ortsvorsteher von Eppstein. Archivfoto: Uwe Klodt/oho

Die Abgeordnetenkarriere des Eppsteiners blieb ein kurzes Intermezzo. Er rückte Ende April für Martin Haller (SPD) nach, der zum Ende der abgelaufenen Legislaturperiode in das Amt des Bürgerbeauftragten wechselte. Bei Christian Baldauf (CDU) kann dagegen von einem Zwischenspiel nicht die Rede sein. Seit 25 Jahren gehört er dem Landtag an, immer gewann er den Wahlkreis. So auch bei der jüngsten Landtagswahl am 22. März.

Alterspräsident Baldauf: Appell ans Plenum

Als Alterspräsident eröffnete der 58 Jahre alte Baldauf am Montag die erste Sitzung des neu zusammengesetzten Parlaments, in der Gordon Schnieder (CDU) zum Ministerpräsidenten gewählt wurde. Seit einer Änderung im vergangenen Jahr ist in Rheinland-Pfalz nicht mehr der älteste Abgeordnete der Alterspräsident, sondern derjenige mit den meisten Dienstjahren.

Christian Baldauf (CDU) am Rednerpult: Der Frankenthaler hat als Alterspräsident die erste Sitzung des neu gewählten Landtags eröffnet. Foto: Jennifer Brückner/dpa

In seiner Rede appellierte Baldauf an das Plenum: „Jeder Einzelne von uns, egal auf welchem Platz, trägt die Verantwortung, achtsam zu sein gegenüber Versuchen, das demokratische System, geprägt von den Konsequenzen aus dem Nationalsozialismus, von innen her zu destabilisieren.“ Es gehe darum, „täglich Nein zu sagen zu Lüge, Hass und Hetze“. Das Plenum möge in den nächsten fünf Jahren ein Raum sein, in dem Worte kein Instrument gegen die Wirklichkeit seien, „sondern der Versuch, ihr gerecht zu werden“, betonte Baldauf.

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Verzichtet Baldauf auf Landtagsmandat?

Aber wird der Frankenthaler auch weiterhin Mitglied des Landtags sein, oder endet diese Ära bald? Nach dem Regierungswechsel wird Baldauf Geschäftsführer von Lotto Rheinland-Pfalz. Es wird spekuliert, dass er deshalb sein Landtagsmandat zurückgibt. Auf Nachfrage der RHEINPFALZ erklärt Baldauf, dass es noch nicht klar sei, ob er sein Mandat abgibt.

Sollte der Landtagsabgeordnete tatsächlich auf sein Mandat verzichten, würde seine B-Kandidatin nachrücken. Das wäre Barbara Eisenbarth-Wahl (CDU), die Ortsbürgermeisterin von Lambsheim.

Christian Baldauf und seine B-Kandidatin Barbara Eisenbarth-Wahl: Mit guter Laune ging es in den Wahlkampf. Die Lambsheimerin könnte für Baldauf in den Landtag nachrücken. Archivfoto: Andreas Lang

Leidig-Petermann: Über Landesliste im Parlament

Christian Baldauf ist der direkt gewählte Abgeordnete des Wahlkreises Frankenthal. Bei den Erststimmen hatte Magali Leidig-Petermann (SPD) keine Chance gegen den CDU-Mann. Über die Landesliste ihrer Partei schaffte sie trotzdem den Sprung in den Landtag – und erlebte am Montag ihre erste Parlamentssitzung. „Es war ein sehr spannender Tag“, berichtet Leidig-Petermann.

Für sie waren es berührende Momente, im Plenarsaal zu sitzen; ein beeindruckendes Erlebnis, alles aus nächster Nähe mitzubekommen. Zugleich sagt die Frankenthalerin, die bis vor Kurzem noch für die SPD-Landtagsfraktion gearbeitet hat: „Ich bin sehr froh, dass ich jetzt offiziell Landtagsabgeordnete bin.“ Die Zeit im Wartestand und die Tage des Übergangs sind vorbei.

Neu im Landtag: Magali Leidig-Petermann, die Vorsitzende der Frankenthaler SPD. Archivfoto: SPD RLP/Susie Knoll/oho

Leidig-Petermann will nun loslegen. Zunächst möchte sie in den nächsten Wochen so viele Antrittsbesuche wie möglich absolvieren und sich vorstellen. Für den Sommer peilt sie die Eröffnung ihres Wahlkreisbüros an, Details gibt es aber noch nicht zu vermelden.

Haller und Klodt: 20 Jahre und 20 Tage

Während Leidig-Petermann und Baldauf die beiden Abgeordneten aus dem Wahlkreis sind, haben Martin Haller und Uwe Klodt den Landtag verlassen. Sie sind die beiden Ausgeschiedenen. Haller war 20 Jahre lang Abgeordneter. 2006 spülte es ihn als B-Kandidat überraschend ins Parlament, all die Jahre schaffte er es über die Liste der SPD nach Mainz. Seit dem 29. April ist Haller als Bürgerbeauftragter in Amt und Würden.

Martin Haller (SPD) ist der neue Bürgerbeauftragte von Rheinland-Pfalz. Er hat das Amt von Barbara Schleicher-Rothmund (SPD) übernommen. Archivfoto: Andreas Arnold/dpa

Auf den Lambsheimer folgte Uwe Klodt. Und der avancierte zum Abgeordneten mit der drittkürzesten Dienstzeit in der Geschichte von Rheinland-Pfalz. Jedenfalls ergaben das die Recherchen der Landtagsverwaltung. „20 Tage“, sagt Klodt. Wer dachte, dass der Eppsteiner in seiner Zeit als Abgeordneter nichts zu tun haben wird, lag falsch. Der Nachrücker nahm an den beiden Sondersitzungen zur Verfassungsänderung teil.

Uwe Klodt: Alter Chef ist auch neuer Chef

Für Klodt waren es spannende Tage. Als Leiter des Wahlkreisbüros von Martin Haller wusste er grob, was auf ihn zukommt. Selbst Landtagsabgeordneter zu sein, war noch einmal eine andere Hausnummer; aber durchaus auch etwas, das sich Klodt für eine längere Zeit als die paar Tage hätte vorstellen können.

Doch ganz aus Mainz muss sich der Sozialdemokrat nicht verabschieden. Am Dienstag war für ihn der Dienstantritt in seinem neuen Job: Uwe Klodt arbeitet jetzt im Büro des Bürgerbeauftragten Martin Haller. Er ist sein Fahrer. Klodts alter Chef ist auch sein neuer Chef. Das taugt auch schon wieder zu einer guten Anekdote.

Der Wahlkreis

Zum Wahlkreis Frankenthal zählen neben der Stadt Frankenthal auch Bobenheim-Roxheim und die Verbandsgemeinde Lambsheim-Heßheim.