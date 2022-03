Rund 883.000 Euro Vergnügungssteuer aus dem Betrieb von Glücksspielgeräten hat die Stadt Frankenthal 2021 eingenommen – und damit weniger als die Hälfte des Betrags von 2018, der bei knapp 2,3 Millionen lag. Bereits im ersten Jahr der Corona-Pandemie 2020 waren die Steuereinnahmen mit rund 1,4 Millionen Euro deutlich geringer. Ein weiterer Grund für den Rückgang ist die Schließung zweier Spielstätten, wodurch sich die Anzahl der Geldspielgeräte in solchen Betrieben auf aktuell 181 reduziert hat. In Gastwirtschaften und Wettannahmestellen sind derzeit 62 Geldspielgeräte (2020: 84 Geräte) aufgestellt. Das geht aus einer Aufstellung der Verwaltung hervor, die Bürgermeister Bernd Knöppel (CDU) auf Anfrage der SPD im Haupt- und Finanzausschuss vorstellte. Alle 181 Automaten in den Spielstätten seien 2021 kontrolliert worden. Zusätzlich habe man zehn Geräte in Kneipen und Wettbüros überprüft. Verbotene Manipulationen, um die zur Bekämpfung von Spielsucht eingeführte Begrenzung von Einsätzen und Verlusten zu umgehen, habe man dabei nicht festgestellt.