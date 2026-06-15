In Zeiten, in denen die mentale Gesundheit Heranwachsender leidet und Hilfesysteme knapp sind, eröffnet in Eppstein eine Tagesgruppe.

Was den Nachwuchs der Generation Alpha – also die ab 2011 Geborenen – belastet, ist schweres Gepäck: Laut Psychologen leiden die Jüngsten der Gesellschaft am stärksten an den Folgen der Coronazeit, an Zukunftsängsten durch Klimawandel, Kriege und an instabilen Familien sowie Armut. Das Bundesjugendministerium meldet, dass mittlerweile rund 17 Prozent aller Grundschulkinder auffällige psychische Befunde zeigen.

Ein kleiner, aber wertvoller Tropfen auf den heißen Stein ist die neue Tagesgruppe in Eppstein: Hier sollen Kinder und Jugendliche nach dem Unterricht betreut werden, die psychisch belastet sind. Meist kommen sie aus problematischen Familienverhältnissen. Das Angebot ist eine Initiative der Johanniter, die sich in Rheinland-Pfalz und dem Saarland den Schutz des Kindeswohls auf ihre Fahne geschrieben haben.

„Bereicherung für die Stadt“

Am Freitag wurde die Tagesgruppe feierlich eingeweiht, am Montag sollen die ersten Bewohner kommen – zunächst vier Kids im Alter von neun bis elf Jahren, nach den Sommerferien soll es eine zehnköpfige Gruppe werden. Das Haus in der Kirchgrabenstraße 6 hat eine Vorgeschichte: Hier hatte seit 2008 der Ludwigshafener Psychologe Toni Pfirrmann eine therapeutische Tagesgruppe für traumatisierte Kinder betrieben, die er im Vorjahr aus Altersgründen geschlossen hatte.

Damals hatte der langjährige SPD-Landtagsabgeordnete Martin Haller den Johannitern vorgeschlagen, die Initiative wieder aufleben zu lassen. Dafür gründete die Hilfsorganisation die gemeinnützige GmbH unter dem Namen Johanniter-Tagesgruppe. Als „Glücksgriff“ bezeichnete Haller die Initiative während dem Einweihungsfest. Arne Fuchs, der als Abteilungsleiter der Jugendhilfe Frankenthal gekommen war, sagte: „Die Gruppe ist eine Bereicherung für die Stadt, solche Initiativen werden überall gesucht.“

Leitung: Kinder Halt und Orientierung geben

Das Angebot wird finanziert vom Frankenthaler Jugendamt, die Betreuung erfolgt durch drei Fachkräfte, die bereits zuvor als Team in einer Kita der Verbandsgemeinde Leiningerland zusammen gearbeitet haben: Die pädagogische Leitung übernimmt Inga Zimmermann, die ebenso wie Julia Haasler auf Inklusionspädagogik spezialisiert ist.

Die Dritte im Bunde ist Petra Dobrodisnky mit dem Schwerpunkt Sprachentwicklung. „Unser Ziel ist es, Kindern durch ein verlässliches pädagogisch-therapeutisches Setting Halt und Orientierung zu geben, ihre individuelle Entwicklung zu fördern, familiäre Ressourcen zu stärken und stationäre Unterbringungen möglichst zu vermeiden“, erklärt Zimmermann.

Wohnzimmer statt Aufenthaltsraum

Bei einer Hausführung zeigt die Kindheitspädagogin, wie sich der Alltag für die jungen Besucher gestalten wird: Im Keller befindet sich der große Toberaum mit Fußballtor, Tischtennisplatte und Sprossenwand. Angrenzend befindet sich eine Werkstatt mit Atelier – dort können die Kids sich handwerklich und künstlerisch betätigen.

Im Erdgeschoss ist eine großzügige Küche. Hier kann die Gruppe gemeinsam Snacks zubereiten, warmes Essen kommt vom Seniorenheim der Johanniter in Kleinniedesheim. „Daneben liegt unser Wohnzimmer. Wir haben es bewusst nicht Aufenthaltsraum genannt, weil wir unseren Schützlingen Sicherheit geben wollen. Sie sollen die Tagesgruppe als Zuhause erleben, in dem sie sich sicher und geborgen fühlen“, sagt Zimmermann und führt uns in die beiden oberen Etagen mit Räumen für Elterngespräche und Hausaufgabenbetreuung.

Handyverbot beim Essen

Im Treppenhaus hängen Sprüche, die Mut machen und das Profil der Einrichtung spiegeln: Hier steht geschrieben, dass Fehler neue Chancen sind und dass jeder Mensch in seiner Art genau richtig ist. In der Tagesgruppe werden die Kids montags bis freitags von 13.30 bis 17.30 Uhr betreut.

Wie die vier Stunden ausgestaltet werden, soll nicht nach einem starren Zeitplan erfolgen. Zum einen, da die Besucher im Alter zwischen sechs und 14 Jahren verschiedene Schulen besuchen und daher nicht um dieselbe Uhrzeit vom Unterricht kommen. Zum anderen weil die Kinder und Jugendlichen hier Erholung finden sollen von den schulischen und familiären Belastungen. Medienkonsum sei erlaubt, berichtet Zimmermann, „nur während der Hausaufgaben und Essenszeiten herrscht Handyverbot“.