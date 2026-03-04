Sebastian und Denise Dietz aus Lambsheim haben in ihrem BMW 323ti bei der Rallye Südliche Weinstraße Historic den achten Platz belegt.

„Nach unserer langen Rallyepause und aufgrund fehlender Vorbereitungszeit war unser Hauptziel, unseren BMW auf der Strecke zu halten, dabei Spaß zu haben und heil ins Ziel zu kommen“, betonte Sebastian Dietz. Die Wertungsprüfungen mit ihren Kombinationen aus schnellen Passagen und engen Kurven hätten Teams und Fahrzeugen, einiges abverlangt, schildert er.

„Wohl der langen Pause und fehlenden Vorbereitung geschuldet, brauchten wir die ersten vier Wertungsprüfungen, um wieder etwas in unseren Rhythmus zu finden, was man an den mittelprächtigen Zeiten sehen konnte“, berichtete Sebastian Dietz. Nach der vierten WP lagen die Lambsheimer auf Gesamtrang 17. Dann aber startete das Ehepaar seine Aufholjagd und verbesserte sich dank der guten Zeiten in den WP 5 und 6 noch auf Platz acht. „Am Ende hatten wir einen schönen Tag, jede Menge Spaß, ein heiles Auto und sind mit Platz acht im Gesamtklassement von 48 gestarteten Teilnehmern zufrieden.“, sagte Sebastian Dietz. Am Wochenende will er mit seiner Frau bei der Rallye Unterland-Hohenlohe wieder ins Cockpit zu steigen.