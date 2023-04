Was machen Landtagsabgeordnete den ganzen Tag? Wie funktioniert der Parlamentsbetrieb? Diese Fragen möchte die SPD-Fraktion anlässlich des bundesweiten „Girls’ Day“ am Donnerstag, 27. April, beantworten. Sie lädt daher nach eigenen Angaben zum „Mädchen-Zukunftstag“ junge Frauen und Mädchen ab 14 Jahren nach Mainz ein. Daran beteilige sich auch Martin Haller, Abgeordneter des Wahlkreises Frankenthal aus Lambsheim. Neben Gesprächen mit den Politikern stehe eine Führung im Landtag und im Plenarsaal auf dem Programm. Bei einem Rollenspiel könnten sich die Mädchen als Politikerinnen versuchen und Debatten führen. Anmeldungen sind per Mail an Hallers Wahlkreisbüro möglich. Kontakt: Martin.Haller@spd.landtag.rlp.de.