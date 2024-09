Aufgrund der angekündigten Regenfälle und Gewitter hat der Lionsclub Frankenthal die für Donnerstag, 5. September, angekündigte After-Work-Dance-Party in der Erkenbert-Ruine kurzfristig abgesagt.

Eigentlich sollte am Donnerstag ab 18 Uhr DJ-Sound zum Entspannen und Tanzen einladen, nun muss die Veranstaltung mit Blick auf die aktuelle Wetterlage ausfallen. Wie die Stadt mitteilt, können bereits erworbene Karten an den Verkaufsstellen zurückgegeben werden.

Die weiteren Veranstaltungen der Reihe „Ruinenkonzerte“, ein Pubquiz-Abend mit irischer Live-Musik in Kooperation mit der Stadtbücherei am Freitag, 6. September, 19 Uhr, und der Filmmusik-Abend „Kennen Sie Kino?“ mit der Stadtkapelle am Samstag, 7. September, 17 Uhr, sollen wie geplant stattfinden.

Weitere Infos zur Reihe gibt es im Netz unter www.frankenthal.de/ruinenkonzerte.