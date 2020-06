Das mit heftigen Regenfällen einhergehende Gewitter am Mittwochabend hat nach Angaben der Feuerwehr Frankenthal den Keller der Robert-Schuman-Schule mehr oder weniger komplett unter Wasser gesetzt. Auf einer Fläche von etwa 500 Quadratmetern habe das ins Gebäude eingedrungene Regenwasser etwa zehn Zentimeter hoch gestanden, informierte Feuerwehr-Pressesprecherin Gisela Böhmer auf RHEINPFALZ-Anfrage am Donnerstag. Die Einsatzkräfte seien der Wassermassen mit zwei Pumpen Herr geworden. Das Ziegelhofgebiet, wo die in den zurückliegenden Jahren aufwendig sanierte Grund- und Gesamtschule liegt, sei von dem Unwetter nach Böhmers Eindruck besonders stark betroffen gewesen. Insgesamt sei die Feuerwehr acht Mal ausgerückt, um Wasser aus Kellern zu pumpen. Parallel beschäftigte außerdem ein höchstwahrscheinlich von einem Blitzanschlag ausgelöster Dachstuhlbrand in der Johann-Klein-Straße die Wehr. Zur Schadenshöhe konnte die Polizei auf Nachfrage am Mittag noch nichts sagen. Der ereignisreiche Mittwoch endete laut Böhmer für die Wehr mit einem vergleichsweise harmlosen Einsatz: In der Heßheimer Straße sei zunächst ein Fahrstuhlbrand gemeldet worden. Vor Ort konnte aber nur eine verschmorte Leuchtdiode als Ursache für durchdringenden Gestank entdeckt werden.