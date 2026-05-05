Die Gemeinde Bobenheim-Roxheim hat ihren Angaben zufolge ihre Suche nach dem ältesten intakten Kühlgerät im Ort abgeschlossen. Gewonnen hat eine Einwohnerin, deren Gerät aus dem Jahr 1967 stammt und damit fast 60 Jahre alt ist. Die Frau erhält einen Gutschein der Gemeindewerke im Wert von bis zu 1000 Euro für ein neues, energieeffizientes Kühlgerät. Die ortsansässige Firma Frosta spendiert ihr Tiefkühlprodukte im Wert von 100 Euro.

Initiative zum Nachdenken

Beigeordneter Jens Becker (SPD) informiert über das Ergebnis der Kampagne, bei der Bürger dazu aufgerufen waren, besonders alte, aber noch funktionstüchtige Kühlschränke und Kühl-Gefrierkombinationen zu melden. Die Initiative habe dazu anregen sollen, den eigenen Gerätebestand zu überprüfen und beim Austausch auf Energieeffizienz, Klimaschutz sowie langfristige Kosteneinsparungen zu achten, so Becker.

Wie viele Meldungen beim Klimaschutzmanager eingegangen sind, kann der Beigeordnete nicht sagen, aber es seien am Ende sieben Haushalte gewesen, welche die Bedingungen für das Gewinnspiel erfüllt hätten. Außer dem Hauptpreis wurden Ende April fünf weitere Preise verliehen.