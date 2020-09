115 Kinder zwischen sechs und 16 Jahren haben sich in der Stadtbücherei Frankenthal am Lesesommer beteiligt. Die Herausforderung: zwischen 22. Juni und 22. August so viele Bücher wie möglich lesen. Die Siegerin brachte es auf 81 gelesene Bücher.

68 Mädchen und 47 Jungen haben nach Angaben der Stadtbücherei heuer beim Lesesommer mitgemacht. Sie haben insgesamt 2022 Bücher ausgeliehen. Alleine 81 davon gehen auf das Konto der diesjährigen Lesekönigin. Sie darf sich über einen Buchpreis freuen. Die Grundschule mit den fleißigsten Lesern war der Pressemitteilung zufolge erneut die Erkenbert-Grundschule. Damit gewinnt die gesamte Schule ein Buchpaket für die Schulbücherei. Zusätzlich machen alle Teilnehmer bei einer landesweiten Verlosung mit.

Aufgrund der derzeitigen Pandemiebeschränkungen fällt das Lesesommerabschlussfest zwar aus. Die fleißigen Leser werden aber trotzdem belohnt, kündigt die Stadtbücherei an. Alle Teilnehmer, die mindestens drei Bücher gelesen haben, erhalten eine Freikarte für ein Theaterstück nach Wahl im Theater Alte Werkstatt. Die Karten können ab sofort an der Infotheke der Kinder- und Jugendabteilung der Stadtbücherei abgeholt werden. Zusätzlich gab es eine Verlosung, die man sich auf dem YouTube-Kanal der Stadtverwaltung Frankenthal anschauen kann.

Normalerweise wird das Buchwissen in Form von kurzen Interviews mit den Mitarbeiterinnen der Stadtbücherei abgefragt. In diesem Jahr galt es, kreativ zu werden: entweder in Form eines Online-Buchtipps oder einer Kreativ-Challenge. Die kreativsten Arbeiten – selbst gemalte Bilder, Fotos oder Basteleien – sind im Schaufenster der Kinderbücherei oder auf der eigens dafür gestalteten Internetseite https://stadtbuecherei.padlet.org/aktionen/lesesommer zu sehen.

Weitere Informationen gibt es zu den aktuellen Öffnungszeiten in der Stadtbücherei, telefonisch unter 06233 89630 sowie im Internet unter www.frankenthal.de/stadtbuecherei und www.lesesommer.de.